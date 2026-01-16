警察官が酒気帯び運転で懲戒処分です。停職3か月の懲戒処分を受けたのは、石川県内の警察署で働く50代の男性巡査部長です。この巡査部長は去年12月、自宅で酒を飲んだ翌日、車で出勤した際、警察署内で義務付けられているアルコールチェッカーが反応しました。基準値を超えるアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の疑いで検挙されたということです。巡査部長は「二日酔い運転をしている感覚はなかった」な