【その他の画像・動画等を元記事で観る】「暗殺教室」は「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2012年から2016年まで連載され、現在累計発行部数は2700万部を突破した松井優征原作の大人気漫画。椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の生徒たちが、超生物・殺せんせーを相手に“暗殺”を通して成長していくという唯一無二の物語性、個性あふれるキャラクターたちによって、読者を魅了し続けてきた。2015年にはフジテレビほかにて