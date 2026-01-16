国民民主党石川県連は、衆院選の石川2区と3区でも候補者を擁立し、近く公認申請する方針を示しました。国民民主党石川県連・小竹 凱 代表：「2区に関しては空白になっていますので不戦敗にするわけにはいきませんから、積極的に擁立をして県連として党本部に申請をしようと」国民民主党石川県連は、16日に緊急の常任幹事会を開き、対応を協議しました石川1区には、現職の小竹凱氏が出馬を予定していますが、2区と3区については立憲