moomoo証券が「新NISAに関する調査」を実施。新NISA開始から3年目の利用実態と“使いこなし層”の特徴をまとめた調査レポートを公表した。85%超が利用する一方、非課税枠を使い切る層は約4人に1人だった。moomoo証券は、2025年10月28日〜11月30日の期間に「新NISAに関する調査」を実施し、2,311人の回答を集計した。調査対象はリアル店舗「moomoo証券ストア 表参道」の来店者で、新NISA開始から3年目となる2026年の現状を分析した