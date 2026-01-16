【モデルプレス＝2026/01/16】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）が出演する新番組の第2弾「夢にチャレンジ！」が1月25日、BSフジにて18時より放送。限界を超えて、真のエースを目指す。【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」◆ACEes新番組・第2弾「夢にチャレンジ！」放送決定同番組では、ACEesの5人がプロの指導を受けながら真剣に練習を重ね、その後グループNo.1を決める本気の対決に挑む。今回の挑戦は「