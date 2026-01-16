立憲民主党と公明党は2026年1月16日記者会見し、両党の衆院議員が離党して結成する新党の名称を「中道改革連合」にすると発表した。ネット上で「中改連」とやゆされた略称は「中道」に落ち着いた。ロゴは青色で、党名の上に円を2つ重ねて描いた。両党はすでに青いロゴだが、その中間を取った。円も「中道」を表しているという。「右にも左にも傾かずに」「熟議を通して解を見出していく」記者会見に出席した立憲・野田佳彦代表によ