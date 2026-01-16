提供：日本赤十字社 香川県支部 1月17日、阪神・淡路大震災の発生から31年を迎えます。当時、被災地で看護師として救護にあたった女性が災害に備えて大切にしていることとは？ （高松赤十字病院 看護部長／大西順子さん）「（Q.被災地を目の当たりにした時は？）高速道路が壊れていたりとか、いろんな建物がぐしゃぐしゃになっている様子を見ると、本当にただごとじゃない。これは大変なことが起こったんだなというので胸