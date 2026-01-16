◆プロボクシング▽７１・０キロ契約６回戦赤井英五郎―ベー・ドンミン（１月１７日、東京・後楽園ホール）元プロボクサーで俳優の赤井英和（６６）の長男・赤井英五郎（３１）＝帝拳＝が１６日、都内でプロ１０戦目となる７１・０キロ契約６回戦の前日計量に臨み、７０・８キロでクリア。昨年２月に盛合竜也（ワタナベ）に２回ＴＫＯ負けを喫して以来、１１か月ぶりの再起戦へ「レベルアップした、フレッシュな赤井英五郎を