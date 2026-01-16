沖縄・金武町でキャンプ中のＪ２北海道コンサドーレ札幌が１６日、今季初の対外試合に臨んだ。Ｊ１浦和と対戦し、前半９分にＤＦ中村桐耶（２５）のゴールで先制。同２８分と後半２８分の失点で１―２で敗れるも、キャンプ５日目での奮闘に、川井健太監督（４４）は「選手たちは与えられた時間をしっかりこなしていた。中身としては非常に良い９０分ゲームでした」と納得の表情をみせた。▽練習試合（１６日、沖縄・金武町フッ