ベルギー１部シントトロイデンは１６日、Ｊ２鳥栖のＦＷ新川志音（１８）が完全移籍で加入することが決定したことを発表した。２８年ロサンゼルス五輪世代の若き逸材は、昨季Ｊ２で３３試合５得点をマークしていた。クラブを通して、新川は「素晴らしいクラブでプレーできることをすごく楽しみにしています。ゴールやアシストなど結果でチームの勝利に貢献できればと思います！応援よろしくお願いします！」とコメントした。