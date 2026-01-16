都内での火葬料金の高騰をうけ、東京23区の区長でつくる特別区長会はきょう（16日）、新たな助成制度の内容を明らかにしました。きょう、23区の特別区長会が発表したのは、区民の葬儀1回につき、火葬料金2万7000円を補助する制度で、今年4月から適用が始まります。東京23区内に7か所ある民間火葬場のうち、6か所を運営する「東京博善」では、今年4月からの火葬料金は8万7000円となる予定ですが、区民の負担額は6万円となる見込みで