大分市役所 福岡市の路上で2025年9月、信号待ちをしていた女性の尻を触ったとして逮捕された大分市役所に勤務する24歳の男性職員について、市は16日付けで減給10分の1・6か月の懲戒処分にしました。 福岡区検は2025年12月15日付で不起訴処分としていますが男性職員は行為を認めているということです。