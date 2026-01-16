記者会見する片山財務相＝16日午後、東京・内幸町の日本記者クラブ片山さつき財務相は16日、高市政権が掲げる「責任ある積極財政」について、「日本の供給構造を強化して所得を増やし、消費マインドを改善する好循環を実現する」と説明した。東京都内の日本記者クラブで記者会見した。日本の国際競争力を高められるとして、次期衆院選で国民の信を問いたいと強調した。2026年度当初予算案は一般会計の歳出総額が122兆円を超え