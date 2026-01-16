近年、欧州を拠点に活動する日本の若手弦楽器奏者が進境著しい。昨秋、有力な国際コンクールで相次いで上位入賞を果たしたバイオリンの吉本梨乃（２２）と、ビオラの谷口朱佳（２３）はその代表格だ。一時帰国した２人にこれからの抱負を聞いた。（松本良一）「『音色に自分の署名がある演奏家』を目指したい」と話すのは、昨年１０月にイタリアで開かれたパガニーニ国際バイオリンコンクールで２位に入賞した吉本。「パガニー