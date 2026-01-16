生命の誕生には、その前の段階の化学反応である「プレバイオティック反応（前生命反応）」の積み重ねが重要であるという説があります。しかし、実験室で再現可能な化学反応と、生物の体内で起こる生化学には、それぞれの複雑さの間に天地ほどの差があります。このため、プレバイオティック反応の詳細を探るための研究が進められています。ところで、生物がエネルギーを生産する上で欠かせない物質を作り出すのに重要な「クエン酸回