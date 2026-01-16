自民党の菅義偉元首相が次の衆議院選挙に出馬せず、政界を引退する意向を固めました。関係者によると、菅氏は引退の意向を固め、あす17日、地元支援者らに説明し記者会見する予定です。菅氏は1996年の初当選以来、衆議院議員を10期務め、第二次安倍政権下では、在職日数歴代1位となる7年8か月間、官房長官を務めました。2019年には新しい元号「令和」を発表し、「令和おじさん」の愛称で呼ばれました。その後、安倍首相の退任を受