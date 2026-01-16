スイス・ジュネーブで、軍縮会議の内容を聞いてメモを取る高校生平和大使ら＝2025年9月（共同）米シンクタンクの軍備管理協会は16日までに、軍縮に貢献した個人・団体をたたえる2025年の「軍備管理パーソン・オブ・ザ・イヤー」に日本の第28代高校生平和大使の24人を選んだと発表した。昨年9月にスイス・ジュネーブの国連欧州本部を訪れ、約11万筆の反核署名を届けるなど、核兵器廃絶に向けた活動が評価された。同協会のダリル