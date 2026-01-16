山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。1月15日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏が出演した。失恋から立ち直る方法についての話題では、それぞれの“失恋ソング”が明かされた。さらに若槻は「その日のうちに携帯番号を変える」とも…。【映像】back number『ハッピーエンド』に鈴木愛理の表情が