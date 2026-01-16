新潟県は16日、県内で男性1人の「麻しん（はしか）」感染を確認したと発表しました。県内で“はしか”の感染が確認されるのは2019年3月以来で、ことし初めてです。全国では近年二桁で推移していたのが2025年には265人が確認されています。感染が確認されたのは県内に住む40代の男性です。男性はワクチン接種歴がなかったということです。男性の行動歴などについては調査中ということですが、海外渡航歴はないとみられています。県