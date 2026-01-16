岡山市が計画している新しいアリーナについての検討会議が開かれ、建設・運営に携わる事業者選定に向けたスケジュール案が公表されました。 【写真を見る】【新アリーナ】検討会議で事業者選定までのスケジュール案公表「可決されれば約半年かけて事業者を募集、審査を経て再来年の3月には契約へ」【岡山市】 産学官の有識者によって開かれている検討会議です。 7回目のきょう（16日）は、新アリӦ