瀬戸内海で養殖のカキが大量死していることを受け、水産庁の長官らが瀬戸内市の漁業協同組合などを現地調査しました。 【写真を見る】養殖カキ大量死水産庁長官らが瀬戸内市邑久町の漁業協同組合などを現地調査「2年・3年もの」の9割が死滅【岡山】 （邑久町漁業協同組合松本正樹組合長）「この中でもこれぐらいの量しか身が入っていないような状況です」 （水産庁藤田仁司長官）「これは完全に開いているということで