岡山県倉敷市の連島地区で、特産のごぼうの抜き取りを地元の小学生が体験しました。 【写真を見る】小学生が “連島ごぼう” の抜き取り体験「抜けたら大きさにびっくりしました」【岡山・倉敷市】 「連島（つらじま）ごぼう」の抜き取り体験には、地元の小学3年生約60人が参加しました。 ミネラルが豊富な土壌で育ち、あくが少なくて甘みのある地域の特産品について知ってもらおうと毎年行われているもので、 児童たちは悪