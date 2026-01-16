能登半島地震の被災地の中学生と、香川県の中学生が交流して作った美術作品の展示が高松市で開かれています。 【写真を見る】能登半島地震の被災地の中学生と香川県の中学生が美術作品で交流復興願い高松市美術館で作品展 浜辺に流れ着いたガラス片や貝殻などで作ったブローチです。 作品にはそれぞれメッセージが添えられて… 能登半島地震で被災した中学生と、香川県内12校の中学生たちがオンラインや現地訪問