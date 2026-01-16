プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスは1月12日、球団公式Instagramを更新し、2026年ファンクラブ会員向けユニホームの撮影風景を公開した。投稿では、宗山塁（22）や浅村栄斗（35）、岸孝之（41）らが新ユニホームを着用して登場し、デザイン性の高さと選手のビジュアルが注目を集めている。 【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」サイド刈り上げ×黒コーデの”激