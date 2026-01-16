2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開幕を控え、ペア日本代表として選出された「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一。この二人が今大会の出場権を勝ち取るまでの軌跡と、直近の戦績を振り返りたい。 【画像】羽生結弦、五輪連覇の記録ソチ・平昌のSP・フリー得点まとめ：絶対王者が残した歴史的基準【冬季五輪特集】 オリンピック出場決定までの戦績 「りくりゅう」は、2025年3月に開催された世界フィギュア