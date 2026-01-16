楽天ペイメントは、スマートフォン（スマホ）決済サービス「楽天ペイ」のチャージ払いについて、3月1日からポイント還元プログラムの達成条件と還元率を変更すると発表していたが、準備の都合のため、当面実施を見合わせると改めて発表した。●カウント開始直前に「変更見合わせ」を発表変更後の最大1.0％還元（現在は最大1.5％還元）の達成条件となるポイントカード（アプリ）の提示回数に関するカウントは、1月16日に開始す