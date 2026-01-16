16日(金)朝の新潟市は雨がぱらつき、日中は晴れ間が出ました。ただ、17日(土)はまた各地で天気が崩れそうです。 ◆17日(土)午前9時の予想天気図 日中は低気圧が県内付近を通過し、その後 冬型の気圧配置になるでしょう。このため、昼ごろから次第に雨や雪の範囲が広がりそうです。空模様の変化に注意をしてください。 そして、気温の変化にも注意が必要です。 ◆気温の変化予想（新潟市中央区） 昼ごろには11℃まで気温