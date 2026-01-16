16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万3930円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては6.17円安。出来高は1733枚となっている。 TOPIX先物期近は3659.5ポイントと前日比9ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.82ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物