天神橋筋一丁目に佇む、日々の暮らしの中でほっと一息つきたいときに、自然と足が向くあたたかな場所「おばんざい鈴」。季節の野菜を使った手作りのおばんざいが、毎日カウンターにずらりと並ぶ。出汁のやさしい香りが広がり、自然と気持ちがほどけ、家庭の延長のような、安心できる味わいで更に栄養価も高く大満足だ。子育て中の女性も無理なく働け、やさしい雰囲気が広がる。互いに助け合いながら、笑顔で過ごせる職場環境