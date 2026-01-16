三条市に20～30代の移住者が増加しています。住みやすさなどを調査したランキングでも上位に入るなど、いま若者に人気の街『三条市』を取材しました。 東京から三条市に家族で移住した山口博久さん。2025年、市内に飲食店をオープンしました。 ■山口博久さん 「子どもの遊ぶ場所というのが、都内にいたとき探すのがストレスだったんですね。三条市に来てその点は本当に(困らない)。」 山口さんは、起業に向