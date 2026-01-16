佐世保市の針尾バイパスから西九州自動車道に入る分岐点で、車が緩衝材に衝突する事故があり、約4時間にわたり通行止めが発生しました。 16日午前6時頃「中央のタンクに接触する事故を起こした」と警察に通報がありました。 警察によりますと、40代の男性が運転していた普通乗用車が針尾バイパスから西九州自動車へ進入する際に、分岐点にある緩衝材に衝突しました。 運転手の男性にケガはありませんでした