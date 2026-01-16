立憲と公明の新党「中道改革連合」は、選挙の構図を大きく変えるのでしょうか。さっそく東海3県の選挙区にも動きが出ています。愛知県犬山市で16日に開かれた地元政財界の「新年交礼会」には、犬山市・小牧市などを含む愛知16区を地盤とする立憲の松田功議員と国民の福田徹議員が姿をみせました。愛知16区は、2024年11月の選挙で、松田議員と福田議員に公明の犬飼明佳さんを加えた三つ巴の大激戦となりました。次の選挙も