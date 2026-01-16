【WWE】SMACK DOWN（1月9日・日本時間10日／ドイツ・ベルリン）【映像】日本人美女、“介入アンド介入”のタイトル防衛劇2度目の戴冠を果たした日本人女子王者が、介入まみれの初防衛。本格ヒールとして歩み出すも、その強引すぎる決着方法に賛否が渦巻いている。ドイツ・ベルリンで開催されたWWE『SmackDown』にて、新女子US王者ジュリアがアレクサ・ブリスと対戦し初防衛に成功。王座奪取か