「全日本王座決定戦・Ｇ１」（１６日、芦屋）地元の意地をみせる。予選２位通過だった西山貴浩（３８）＝福岡・９７期・Ａ１＝は、準優勝戦１１Ｒ、コンマ０３のトップＳからイン速攻。「いいＳが行けた」と勝負どころで他艇に仕事をさせずに完封し、しっかりと地元優出を決めた。今節は初日１２Ｒのドリーム戦を制し、その後も主軸としてシリーズを盛り上げ、求める出足を中心に高水準の足に仕上げた。優勝戦らしくエンジ