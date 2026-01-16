Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月16日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は前日、記録的大勝を果たした首位のEX風林火山。今夜の結果次第では、昨シーズンに赤坂ドリブンズが到達した夢の4ケタプラスに手が届く。先発は今や絶対的エースになっている永井孝典（最高位戦）だ。【映像】EX風林火山、今夜も大爆発か？前日は第1試合で二階堂亜樹（連盟）が快勝、さらに第2試合で内川幸太郎（連盟）が10万点オ