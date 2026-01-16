Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月16日の第1試合に出場する4選手を発表した。ボーダーラインの下にいるリーグ7・8・9位のチームが直接対決。ボーダー上にいる6位と徐々に差が開き始めているだけに、もうこれ以上のマイナスポイントは許されなくなってきた。【映像】リーグ7・8・9位チームが直接対決現在6位は赤坂ドリブンズ。そこから127ポイント開いて渋谷ABEMAS、さらに174.8ポイント差でKADOKAWAサクラナイツ、