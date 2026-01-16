「全日本王座決定戦・Ｇ１」（１６日、芦屋）定松勇樹（２４）＝佐賀・１２５期・Ａ１＝がファイナルの１号艇を勝ち取った。予選トップ通過から準優１２Ｒを逃げて勝利を飾った。序盤は違和感もあった様子だったが、「自分の中では満足できている感じはある」と入念に仕上げてきた。ＳＧは２４年５月のボートレースオールスター（多摩川）を制しているが、Ｇ１はまだ獲っていない。「Ｇ１の優勝戦１号艇は初めて。あと一つ逃