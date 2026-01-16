俳優・中島裕翔（32）が16日、大阪ステーションシティシネマ（大阪市北区）で行われた主演を務めるWOWOW「連続ドラマW シリウスの反証」（土曜後10・00）の舞台あいさつ・第1話特別上映会に登場。体調回復を報告した。7日に都内で開催予定だった同作の完成報告会は、中島の体調不良に伴い前日に中止が発表された。10日には自身のインスタグラムでストーリーズに「先日の完成報告会を楽しみにしてくださった皆様、ならびにス