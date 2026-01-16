マッチングアプリで知り合った女性を海外旅行に誘い、その旅行先でのトラブルを装い大金をだまし取る。恋愛感情を巧みに利用した、バカンス詐欺とも呼べる事件の容疑者が逮捕された。被害女性が「イット！」に男の詳細な手口を語った。トラブル装い…“バカンス詐欺”の男逮捕被害にあったAさん：「かばんを見て」を言われてみたら、ポケットの底の方に大麻（らしきもの）が結構ごっそり入っていまして、これは墓場まで2人の秘密ね