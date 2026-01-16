季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの全国の患者数は「10.54人」となり、前の週と比べてほぼ横ばいでした。【映像】警報レベルを超えたのは宮崎県のみで「31.32人」厚生労働省によりますと、11日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり「10.54人」でした。前の週は「10.35人」で7週間ぶりに増加しました。警報レベルの基準となる30人を超えたのは宮崎県のみで「31.32人」でした。