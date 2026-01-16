日高元J2大宮は16日、全国高校選手権で神村学園（鹿児島）を初優勝に導いたFW日高元（18）が加入する発表した。同大会で7ゴールをマークし、得点王に輝いた。日高は鹿島学園（茨城）との決勝で先制ゴールを挙げるなど活躍し、昨夏の全国高校総体との2冠に貢献した。「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアをスタートできることを、大変うれしく思う」とコメントした。