アイドルグループ「≠ME」の川中子奈月心（20）、「≒JOY」の逢田珠里依（20）、江角怜音（20）、大西葵（20）、山田杏佳（19）が16日、都内で「二十歳のつどい2026」に出席した。5人は「ペガサス世代」と自称。川中子は「私たちの干支は酉（とり）で、今年は馬じゃないですか。馬と鳥でペガサスのようにたくましく羽ばたいていけるような1年にしたい」と意気込んだ。グループ最年少の川中子は、盛大に誕生日を祝われたそ