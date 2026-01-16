「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１６日、大倉山ジャンプ競技場）予選（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われた。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、１３９メートルの１４０・８点で首位通過し、１７日の本戦に進んだ。「（コンディションは）よく分からないっすね」と首をかしげたが、それでもヒルサイズ超えのビッグジャンプ。「イメージも間に合った。修正はできて