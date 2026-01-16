楽天は16日、国内FA権を行使していた辰己涼介が残留したことを発表した。辰己は球団公式HPを通じて「1度FA権を行使してみて、改めて7年間楽天イーグルスで大切に育ててもらったことを感じましたし、今回愛のある契約をしていただき、期待してもらっている球団の方や、携わってくださった方々、ファンの皆さんにいい報告ができるシーズンにしたいなと思いました。今シーズンは、チームとしても、個人としても、本気で優勝したい