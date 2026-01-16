れいわ新選組の多ケ谷亮衆院議員は１６日、離党を表明した。多ケ谷氏はＸ（旧ツイッター）に「離党届けを山本太郎代表宛に高井幹事長に提出いたしました。残念ですが仕方ありません。来週どこかで記者会見致します」と切り出した。多ケ谷氏は今月、超党派議員団の一員で、イスラエルに渡航し、党内から非難の声を浴び、釈明に追われていた。山本代表宛ての離党届で「私のイスラエル訪問に関し、次期衆議院議員選挙において