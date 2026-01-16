²í³Ú»Õ¡¦Åìµ·½¨¼ù(66)¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ã¥·¥Ö¤Î°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥·¥Ö¤¤¡È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡ÉAMG500E Ä¹ÃË¤Ç¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦Åìµ·Åµ¿Æ(19)¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤æ¤ë¤¤½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹500E¾è¤ê¤À¤±¤Î½¸¤Þ¤ê¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÅìµ·¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹õÅÉ¤ê¤Î500E¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±ü¤Ë¤â¥º¥é¥ê¤ÈÆ±¤¸¼Ö¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë