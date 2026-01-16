シンガー･ソングライターのニーヨは「3人1組」の恋人関係を築いているという。3人の女性と交際していることで知られるニーヨだが、別々の恋愛とは考えていないと語っている。 【写真】ニーヨの彼女の1人センスすごっ！まるでモジモジ君 『Sherri』でニーヨはこう話す。「軸となる考え方は、僕が3つの恋愛関係にあるというわけではないということ。3人の相手と1つの恋愛をしているんだ