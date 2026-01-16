天空の鳥居高屋神社香川県観音寺市 2026年もいい年になるよう願って、香川県観音寺市の絶景開運スポット、高屋神社を紹介します。 （山下佳乃リポート）「瀬戸内の景色を一望できる場所、天空の鳥居です。見ているとすがすがしい気持ちになります」 標高404mに位置する観音寺市の高屋神社。四国八十八景にも選ばれたこの場所は、「金運」や「縁結び」などのパワースポットとしても親しまれています。