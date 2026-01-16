20年前、飲酒運転の車に3人の子どもの命を奪われた大上かおりさんたち被害者遺族が、危険運転致死傷罪の適用基準の見直しについて法務相に要望書を提出しました。16日午後、飲酒運転事故の被害者遺族7人が平口法務相に対し、危険運転致死傷罪で新設が予定されている数値基準について再検討を求める要望書を提出しました。そのうちの一人、大上かおりさんは20年前、福岡市で飲酒運転の車に3人の子どもの命を奪われました。法制審議