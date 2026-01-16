16日の県内は、静岡市で最高気温が20度を超えるなど春のような暖かさになりました。（伊藤薫平アナウンサー）「季節を勘違いしそうな暖かさ。きょうは上着を着るのではなく、持つ方も目立っています。」16日の静岡市内はマフラーや手袋をしている人は少なく、上着を脱いでいる人などが多く見られました。(焼津市男性)「ちょっと失敗しました。長めのインナーを着たら、暑くて暑くて。」（静岡市の夫婦）「薄いの